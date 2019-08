Controllo del territorio dei carabinieri: 13 perquisizioni, 3 deferiti e 15mila euro di multe

SESSA AURUNCA – I Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno deferito, in stato di libertà, tre persone, di cui un ventiduenne di Giugliano in Campania (NA) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trentanovenne di Marano di Napoli (NA), poiché sorpreso sulla s.s. domitiana, in località Santa Eufemia del comune di Cellole, alla guida di un autovettura risultata provento di furto, e un trentanovenne di Marcianise, poiché controllato alla guida dell’autovettura in uso, è risultato positivo all’accertamento alcolemico con etilometro, con tasso pari a 1,40 g/l,. allo stesso è stata ritirata la patente di guida.

Nel corso del medesimo servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Caserta per detenzione di stupefacenti per uso personale due persone e sequestrata la sostanza stupefacente in loro uso.

Nel complesso i militari dell’Arma impegnati nel particolare servizio, hanno proceduto a: