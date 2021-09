Convalidato il fermo del killer di Gennaro Leone. Fissati i funerali del 18enne

CASERTA/SAN MARCO EVANGELISTA – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il fermo del 19enne Gabriel Ippolito, accusato dell’omicidio di Gennaro Leone, il pugile 18enne ucciso a Caserta durante una lite scoppiata la notte di sabato 29 agosto in Piazza Correra cuore della movida. Nei confronti del giovane, residente a Caivano (Napoli), è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 19enne, che risponde di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, era stato fermato domenica pomeriggio dai carabinieri dopo essere stato individuato grazie soprattutto alle testimonianze degli amici della vittima.

Intanto saranno celebrati venerdì, 3 settembre alle 15.30, presso la chiesa dello Spirito Santo, in San Marco Evangelista i funerali. Gennaro lascia i genitori, papà Bartolomeo Alberto e la mamma Pina, il fratello Domenico e la sorella MariaPia, i nonni ed i parenti tutti affranti dal dolore. Sabato 4 settembre gli amici ricorderanno Gennaro con una fiaccolata in ricordo del giovane e per stringersi attorno alla famiglia. Il corteo partirà da Piazza Dante per raggiungere poi Piazza Correra, dov’è avvenuto il drammatico accoltellamento.