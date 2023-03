Coppia rapinata nel parcheggio del centro commerciale, arrestati in due  I NOMI

I carabinieri impegnati in un servizio antirapina hanno assistito alla scena e sono accorsi bloccando i due prima della fuga

REGIONALE – Tentano di rapinare una coppia nel parcheggio del centro commerciale ma vengono bloccati ed arrestati dai carabinieri. Il fatto è accaduto la scorsa notte ad Afragola. Nel mirino dei malviventi è finita una coppia a bordo della loro auto. I due, 35 e 29 anni battendo violentemente contro i finestrini della vettura hanno cercato di farsi consegnare il portafogli e i cellulari.

Poco lontano c’erano i carabinieri impegnati proprio in una pattuglia antirapina i quali hanno assistito alla scena ed hanno raggiunto i due bloccandoli prima che potessero fuggire. Si tratta di Tommaso Castaldo e Alessandro Damiano. Arrestati per concorso in tentata rapina, sono stati portati in carcere.