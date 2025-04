Coppia ruba centinaia di tavolette di cioccolato da supermercato: DENUNCIATI

Il valore complessivo della merce sottratta ammonta a circa 360 euro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA – La coppia di georgiani, 36anni lui, già noto alle forze dell’ordine e 31 anni lei, è stata bloccata dai carabinieri nei pressi di un supermercato, dopo aver asportato, eludendo il controllo alle casse, centinaia di tavolette di cioccolato di varia tipologia per un valore complessivo di 360,00 euro.

È accaduto nella serata di ieri su Viale Carlo III di Borbone, all’altezza del Comune di San Nicola la Strada, alle porte della città di Caserta, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, in transito nei pressi di un supermercato ivi presente, hanno notato i due uscire furtivamente dall’esercizio commerciale con in spalla due grossi zaini.

Accortisi della presenza dei militari la coppia è salita velocemente a bordo della macchina in uso ma, subito dopo aver avviato il motore, si è vista la strada sbarrata dalla “gazzella” con i lampeggianti accesi.

Il 36enne e la sua compagna, mostratisi particolarmente intolleranti al controllo, una volta trovati in possesso dell’insolito quantitativo di coccolato, non sono stati in grado di giustificarne la provenienza né tantomeno di dimostrarne l’avvenuto acquisto.

Gli immediati accertamenti, eseguiti grazie anche alla visione delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza del supermercato, hanno permesso di ricostruire le fasi del furto e di riconoscere quali autori la coppia di georgiani.

Dopo le formalità di rito gli stessi sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale.