“Cornuto!”. Lite in strada tra due anziani, scendono dall’auto e si prendono a cazzotti

SANTA MARIA A VICO – Come è accaduto già altre volte, la Valle di Suessola è teatro di piccoli episodi di cronaca che riportiamo più per il clamore suscitato, per la modifica di un tranquillo tran tran quotidiano come quello di santa Maria A Vico, piuttosto che per un pericolo, o un rischio, per l’incolumità dei presenti.

Un uomo di Messercola alla guida di una Hiunday, non più giovanissimo ma ancora arzillo, e un suo pari età (e pari vivacità), ex ristoratore della Valle, sono stati protagonisti di una sorprendente rissa over 60. Il proprietari dell’auto nipponica, dopo una mancata precedenza allo stop, avrebbe inizati ad urlare qualsiasi cosa all’ormai ex imprenditore, a bordo di una fiammante Mercedes. Quest’ultimo, però, sarebbe esploso solo all’epiteto “Cornuto!”, un attacco alla lealtà della sua consorte. Scesi dalle rispettive vetture, sono venuti alle mani, rischiando addirittura di venire investiti lungo l’Appia.