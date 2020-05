CORONAVIRUS. +3 morti ieri in CAMPANIA. Zero contagi (da tre giorni) in provincia di CASERTA 2 Maggio 2020 - 15:11

REGIONALE – L’ unita’ di crisi della Regione Campania ha diffuso un aggiornamento sulla diffusione del contagio da Coronavirus in regione, aggiornato alle 23.59 di ieri. Il totale dei positivi in Campania e’ di 4.459 Il totale dei tamponi eseguiti, 83.592 I deceduti sono ad oggi: 362 I guariti 137, dei quali 1342 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti. “Vengono considerati clinicamente guariti – precisa la Protezione Civile della Campania – i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione“. La situazione nelle cinque province campane per province e’ la seguente: -Provincia di Napoli: 2.454 (di cui 922 Napoli Citta’ e 1532 Napoli provincia) -Provincia di Salerno: 662 – Provincia di Avellino: 462 – Provincia di Caserta: 420 – Provincia di Benevento: 182 Altri in fase di verifica Asl: 279.