CORONAVIRUS. 33esima vittima in città. Il sindaco annuncia l’arrivo di 5.000 dosi di vaccino

AVERSA – E’ stata registrata la 33esima vittima dall’inizio della pandemia ad Aversa. Lo ha reso noto ieri sera il sindaco Alfonso Golia: “Per la prima volta da mesi scendiamo sotto quota 400, siamo a 397 ma purtroppo registriamo il trentatreesimo decesso. Un prezzo elevatissimo pagato dalla nostra comunità. I nuovi positivi di oggi sono stati 4 e i guariti 9. Sul fronte vaccino stamattina ho avuto un colloquio telefonico con il direttore sanitario dell’ospedale Moscati Correra. Aversa, come certamente saprete, è tra le sedi scelte per le vaccinazioni.”

“Si attende l’arrivo di 5000 dosi che inizieranno ad essere somministrate al personale sanitario e poi via via alle persone più a rischio. Saranno allestite dieci postazioni dove la somministrazione avverrà in tutta sicurezza. Il comune offrirà tutto il supporto necessario che ci verrà richiesto. Quando sarà il mio turno, mi vaccineró. Dobbiamo essere da esempio per le comunità che rappresentiamo e guidiamo e dobbiamo fidarci della scienza.”