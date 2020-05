CORONAVIRUS. 4 nuovi casi in un giorno, leggero aumento dei positivi in provincia di CASERTA. Ecco i dati dell’Asl COMUNE PER COMUNE 8 Maggio 2020 - 14:37

CASERTA (red.cro.) – E’ stato reso noto pochi minuti fa il report dell’Asl Caserta relativo ai dati di oggi, 8 maggio. Dopo una serie di zero sul numero dei nuovi contagi giornalieri, oggi nel report provinciale se ne registrano 4. Resta fermo a 42 il numero dei decessi. Salgono di 3, arrivando a 293, le persone guarite da coronavirus in provincia di Caserta. Dall’inizio della pandemia sono stati 429 casi di contagio. Le persone attualmente positive sono 94 (+1), due in meno rispetto al numero di ieri. I DATI DI TUTTI I COMUNI