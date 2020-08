CORONAVIRUS. “5 pazienti positivi, 3 di rientro da un’altra regione”. La situazione a S.CIPRIANO

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Aggiornata poco fa dal sindaco Vincenzo Caterino la situazione coronavirus in paese. Ecco la sua nota: “San Cipriano ad oggi, dal bollettino dell’ASL, conta 5 positivi al virus di cui gli ultimi tre sono di ritorno da altra regione, il primo caso è in via di guarigione in quanto ha già riscontrato un tampone negativo ma ne serviranno altri per avere l’ufficialità; fortunatamente tutti hanno sintomi lievi, sono in isolamento obbligatorio ed i loro contatti sono in quarantena, a loro auguriamo di risolvere tutto il prima possibile. Al momento attendiamo l’esito di altri tamponi, pertanto la situazione è in continua evoluzione ma vi terrò costantemente aggiornati.

Continuiamo ad usare la massima prudenza e tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il contagio: mascherina, lavare le mani, distanza di sicurezza.”