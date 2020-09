CORONAVIRUS. A 6 mesi dalla chiusura delle scuole, il preside Suppa del liceo Diaz fa il punto sull’incertezza che incombe sull’inizio del nuovo anno

CASERTA – “Sono trascorsi sei mesi dalla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza

epidemiologica da Covid 19, sei lunghi e intensi mesi durante i quali le scuole



hanno dovuto attivare la didattica a distanza, avviare lo smart working,provvedere a effettuare disinfezioni e acquisti di vario genere, in vista anchedegli Esami di Stato e dell’avvio del nuovo anno scolastico, per tutelare la salutedegli studenti e del personale tutto.Sei mesi, in particolare luglio e agosto, durante i quali abbiamo sentito soltantotante promesse, tante parole, tanti proclami e annunci e, alla fine, a meno di duesettimane dall’avvio delle attività didattiche, nulla o pressoché nulla per quantoriguarda ulteriori docenti in organico, banchi monoposto, con o senza rotelle,nuove aule o spazi aggiuntivi. Tanti, tuttavia, i questionari da compilare, durantele torride giornate di agosto, volti a raccogliere richieste in merito ai bisogni intermini di organico e spazi che, in massima parte, non hanno trovato riscontro.Ma tant’è! L’anno scolastico deve assolutamente in qualche modo partire. Su chifar ricadere a questo punto problemi e responsabilità? Sui Dirigenti Scolastici,naturalmente, in nome di un’autonomia che viene tenuta ben custodita in uncantuccio per essere evocata e rispolverata, di tanto in tanto, all’occorrenza,soprattutto quando si ravvisa la necessità di assumere posizioni e decisionidifficili e impopolari. Ma questa, si sa, è una vecchia storia che non fa nemmenopiù notizia e che si ripropone periodicamente.Quest’anno, inoltre, partiamo con classi ancora numerose, nonostante ilproblema epidemiologico imponga il distanziamento e il rispetto delle varienormative. Più che mai, dunque, in fase di definizione degli organici sarebbestata opportuna una seria riflessione al fine di non costituire classi sovraffollate,da evitare comunque, volendo garantire un’efficace azione formativa. Si parte,inoltre, con tante altre criticità e problemi irrisolti quali, solo per citarnequalcuno, il crescente numero di “lavoratori fragili”, che sarà un’ardua impresasostituire, il nodo dei trasporti, gli spazi e gli organici insufficienti. Non si èneanche deciso di scaglionare l’avvio delle attività tra le scuole del primo e delsecondo ciclo, o di rinviarlo a dopo le elezioni regionali, ormai prossime, erelative sanificazioni che imporrebbero e giustificherebbero uno slittamento.Abbiamo erogato didattica a distanza per tre mesi lo scorso anno e ora sisostiene l’improrogabilità della data del 14 settembre -che solo da qualchegiorno viene messa in discussione in alcune Regione-, unico punto fermo in unpaese in cui tutto è instabile e incerto e tutto vacilla. È diventata una sfidapolitica, quella del 14, giocata sulla pelle degli alunni, delle famiglie e dei docenti.Intanto i dirigenti, in questo scorcio d’estate, continuando a navigare a vista,sperano in un approdo sicuro garantito finalmente da tempestive, inequivocabilied efficaci soluzioni alla situazione emergenziale. Tuttavia l’incertezza dilagantee il nebuloso orizzonte che si offre ancora oggi al nostro sguardo ci inducono arievocare una nota e amara constatazione: Dum Romae consulitur, Saguntumexpugnatur”.

Preside del liceo A. Diaz Luigi Suppa