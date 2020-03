CORONAVIRUS a CASAL DI PRINCIPE. Donna contagiata, tampone anche per i fratelli commercianti. Ragazzo con febbre alta

CASAL DI PRINCIPE – Stamattina il sindaco Renato Natale ha ufficializzato il secondo caso di covid-19 registrato a Casal di Principe: si tratta di una donna. Sono stati tracciati tutti i contatti avuti dalla contagiata, i cui legami familiari sono soprattutto con nipoti e fratelli. Questi ultimi sono stati sottoposti a tampone: uno di loro gestisce un bar, ovviamente chiuso da giorni.

Intanto, collegato a questo caso, ci sarebbe la condizione in cui versa un ragazzo di circa 30 anni che ha lavorato nell’attività commerciale del fratello della donna positiva, prima della chiusura: il giovane ha febbre alta da qualche giorno. Secondo quanto riportato da un appello dei familiari, il ragazzo non sarebbe stato sottoposto al tampone ma solo visitato anche perchè non si sapeva ancora di possibili legami con casi positivi.