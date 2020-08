CORONAVIRUS. A CASTEL VOLTURNO c’è il quinto contagiato dal Covid. Il messaggio del sindaco

CASTEL VOLTURNO – “Sabato 08/08/2020 alle ore 23,00 circa mi è stato comunicato dalla struttura competente UOPC la presenza sul nostro territorio di un nuovo caso positivo al COVID 19. Si tratta di un cittadino cinquantenne, vive da solo ed è residente. Nella stessa serata è stata allertata la struttura della protezione civile locale che si è portata sul posto, contattato il 118, verificate le condizioni di salute del positivo, si è data disposizione per l’immediato ricovero presso il centro ospedaliero covid. Ad oggi in totale riscontriamo cinque casi positivi sul territorio, l’ultimo, ricoverato ed altri quattro in quarantena domiciliare obbligatoria con assistenza medica da parte della struttura medica dell’Asl e vigilati ed assistiti dalla Polizia Municipale e Protezione Civile. Vi comunicheremo ulteriori aggiornamenti in itinere”. E’ il messaggio pubblicato poco più di un’ora fa sulla pagina ufficiale del Comune di Castel Volturno dal primo cittadino.