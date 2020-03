CORONAVIRUS. Alfonso Piscitelli: “Quella di De Luca è un’autocritica. Ora si cambi registro, il governo invii un commissario”

Coronavirus: Piscitelli, lettera De Luca autocritica Regione (ANSA) – NAPOLI, 25 MAR – “La richiesta di De Luca di accelerare sui tamponi e di chiedere una mano al governo sono segnali che rappresentano una autocritica al lavoro fin qui portato avanti”. Cosi’ il consigliere regionale di Campania in Movimento, Alfonso Piscitelli. “Serve una svolta, sui tamponi, sulla risposta sanitaria e sul governo della emergenza. Il governo – dice – invii un commissario, che affianchi la Regione e che stimoli la governance messa in campo. La Campania non ha coinvolto, con qualche eccezione, gli esperti ma la corte dei piu’ fedeli ed e’ per questo che rischiamo di andare verso il baratro”.