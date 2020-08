CORONAVIRUS. Altri 3 positivi dallo screening dei contatti

CASAPESENNA – Il sindaco di Casapesenna MArcello De Rosa ha ufficializzato l’esito dei tamponi eseguiti in paese: “Sono finalmente arrivati i risultati dei 26 tamponi prelevati ieri di cui 23 sono risultati NEGATIVI e

3 (asintomatici) POSITIVI al Covid-19.



Procederemo di concerto con L’ASL a tracciare la mappa dei contatti .

Attualmente a Casapesenna risultano 8 casi Covid asintomatici, di cui 7 in isolamento domiciliare e 1 in ospedale per altre patologie.

Continuiamo a seguire le disposizioni emanate dal Ministero della Salute :

🔹 indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e dalle ore 18.00 alle ore 6.00 anche all’aperto;

🔹 mantenere la distanza di 1 metro;

🔹 lavare spesso le mani;

🔹 per coloro che rientrano da vacanze all’estero registrarsi e segnalarsi al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL .

È importante per me ringraziare i componenti del COC, i volontari della Protezione Civile e in particolare infermieri e dottori dell’ASL che ,nonostante la mole di lavoro dovuta all’aumento dei contagi, ci seguono e ci supportano passo dopo passo.

Infine, a nome della comunità , voglio esprimere vicinanza alle famiglie dei cittadini positivi.

Non abbassiamo la guardia .”