CORONAVIRUS. Altri due casi a S.MARCELLINO

SAN MARCELLINO – Sono stati ufficializzati due nuovi contagi a San Marcellino. E’ il sindaco Anacleto Colombiano ad informare i concittadini: “Devo purtroppo comunicarvi che i casi di positività al Covid a San Marcellino sono saliti a tre. Mai così tanti dall’inizio della pandemia. Ho personalmente lavorato per ricostruire i contatti avuti da queste persone in sinergia con l’Asl: li ho invitati a rimanere nelle loro abitazioni ribadendo l’aiuto e la solidarietà di tutta la comunità di San Marcellino. Adesso è il momento di innalzare l’asticella dell’attenzione: ci sono altri casi nei comuni vicini e dunque è più che mai necessario rispettare le norme. Laviamoci spesso le mani, evitiamo assembramenti, indossiamo la mascherine e se le normative impongono un distanziamento di un metro noi per sicurezza teniamone due. Purtroppo questa situazione è frutto della disinvoltura generale tenuta da molti nelle scorse settimane: bisogna reagire a questo stato di cose e rimanere vigili perchè il virus non è sparito. Dunque prestiamo attenzione e siamo rispettosi delle leggi e del prossimo. Non vanifichiamo i sacrifici e gli enormi sforzi fatti nei mesi scorsi. È tempo di maturità e di attenzione, proteggiamo noi stessi, proteggiamo la nostra San Marcellino“.