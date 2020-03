CORONAVIRUS. Anche a CASAL DI PRINCIPE c’è un contagiato. Tampone positivo per una donna che lavora nella zona Asi di CARINARO

CASAL DI PRINCIPE – Pochi minuti il comune di Casal di Principe ha reso noto che in città è stato registrato un caso di probabile infezione da Coronavirus, in attesa di conferma dall’Istituto superiore di Sanità. Tutti i provvedimenti necessari sono stati già presi da parte del Servizio Sanitario, a cominciare dall’isolamento del paziente. Il sindaco ha dichiarato di essere in continuo contatto con i responsabili dell’Azienda Sanitaria per seguire l’evolversi della situazione. Inoltre, Un tampone è risultato positivo per una donna napoletana dipendente del Gruppo Comifar nell’area industriale di Carinaro. La società ha deciso di chiudere l’azienda fino a data da destinarsi per la disinfezione delle superfici e degli ambienti da lavoro con i prodotti chimici prescritti dall’Istituto Superiore della Sanità. La società ha comunicato inoltre che “per una maggiore tutela della salute di tutti si provvederà non solo alla disinfezione del blocco uffici nei suoi vari piani ma anche del corpo di fabbricato destinato a magazzino nel suo complesso di soppalchi ed uffici compresi. Durante il periodo di chiusura sarà comunque riconosciuta per tutti la normale retribuzione”.