CORONAVIRUS. Arrivati altri VIDEO e FOTO-DENUNCE. Orde di ragazzini assembrati in zona ex Saint Gobain e in piazza Cattaneo 7 Maggio 2020 - 10:25

CASERTA – Arrivano nuove segnalazioni: assembramenti di ragazzi a Caserta, in zona ex Saint Gobain e in Piazza Cattaneo. Come anticipato domenica scorsa, invitiamo le persone che si sentono toccate nella loro privacy da questa pubblicazione di denunciare il sottoscritto direttore di questo giornale, così andiamo davanti al giudice e davanti al Garante della Privacy e vediamo se nel corso della pandemia più grande degli ultimi 100 ani è prevalente la tutela della salute, che attraverso questi comportamenti viene seriamente messa a rischio, o quella della privacy. https://casertace.net/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-07-at-11.32.39-1.mp4 https://casertace.net/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-07-at-11.32.39.mp4