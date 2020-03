CORONAVIRUS. Avvocatessa dice no a chi infrange la quarantena: “Sarò obiettrice di coscienza”

CASERTA – “Non venite da me per essere difesi da eventuali denunce per violazione dell’ordinanza di restare a casa”. Ha scelto la linea dura C.P., avvocato casertano ma con origini bergamasche (la mamma e’ nata li’ ma vive da sempre a Caserta). A coloro che dovessero rivolgersi al suo studio per farsi difendere da denunce e arresti in violazione dell’art. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’, punito con l’arresto fino a tre mesi) annuncia che si dichiarera’ “obiettrice di coscienza”. “E’ possibile che gli esseri umani siano cosi’ irresponsabili e riescano a comprendere il dolore solo se toccati in prima persona?”, si chiede.