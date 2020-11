CORONAVIRUS, CAMPANIA. 3.351 casi positivi in 24 ore. DATO NAZIONALE. Oltre 37.000 nuovi contagi e 544 morti. TUTTI I NUMERI

REGIONALE

Sono 3.351 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in CAMPANIA dall’analisi di 20.662 tamponi. Dei 3.351 nuovi positivi, 357 sono sintomatici e 2.994 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campana dall’inizio dell’emergenza sale a 107.416, mentre sono 1.242.244 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 27 i nuovi decessi legati al coronavirus inseriti nel bollettino odierno, dove è però specificato che si tratta di decessi avvenuti tra il 7 e il 13 novembre. Il totale dei deceduti in CAMPANIA dall’inizio dell’emergenza è 994. Sono 1.298 i nuovi guariti: il totale dei guariti in CAMPANIA è 21.176.

Sono 184 le persone ricoverate in terapia intensiva in CAMPANIA, una in più rispetto al dato di ieri. Sono invece 2.080 le persone ricoverate nei reparti Covid ordinari di degenza, 73 in meno rispetto a ieri. Su base regionale sono disponibili 656 posti letto di terapia intensiva e 3.160 posti letto di degenza tra posti letto Covid e offerta privata. In CAMPANIA sono 85.246 le persone attualmente positive: di queste, 82.982 sono in isolamento domiciliare e 2.264 gli ospedalizzati (il 2,6% del totale degli attualmente positivi).

NAZIONALE

Sono 37.255 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 227.695 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanita’. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 544, per un totale di 44.683 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.144.552 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 18.683.111 i tamponi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 688.435, dei quali 653.731 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 31.398 (+484 rispetto a ieri), di questi 3.306 in terapia intensiva (+76).

Il 21,8% dei nuovi contagi giornalieri arriva dalla Lombardia: 8.129 su 37.255. Segue poi il Piemonte 4.471 e il Veneto 3.578. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Altre sette regioni oltre il mille casi: Campania 3.351, Lazio 2.997, Emilia-Romagna 2.637, Toscana 2.420, Puglia 1.741, Sicilia 1.729, Liguria 1.091. Poi ci sono Abruzzo 939, Marche 779, P.A. Bolzano 690, Umbria 579, Friuli Venezia Giulia 558, Sardegna 396, Calabria 333, Basilicata 265, Valle d’Aosta 245, P.A. Trento 206, Molise 121.