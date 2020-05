CORONAVIRUS. CAMPANIA. Sale il numero dei pazienti contagiati in ospedale. DATI NAZIONALI. Il numero più basso di morti dall’8 marzo

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA (g.g.) – E’ di 1.710, con un calo di 26 rispetto a ieri (quando la discesa era stata di -19) il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report di oggi è di 4.717, per un totale regionale di 136.261. Il rapporto del contagio (tamponi diviso nuovi positivi, che oggi sono 14) resta clamorosamente sotto all’1%. Per la precisione, 0,29%.

Aumento dei ricoverati nei reparti covid-19 ordinari. Rispetto a ieri sono stati occupati 10 posti letto, numero che porta il totale a 351. Un numero che pare strettamente collegato al calo della cifra riguardante i positivi in quarantena domiciliare. Cala di uno il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva nelle strutture della nostra regione, cioè 16 (CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO CONSIGLIO A DE LUCA PER APRIRE I TRE OSPEDALETTI A 20 MILIONI DI EURO).

Dopo l’aumento di ieri, scende (-35) il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 1.343. Dall’inizio dell’epidemia, la Regione Campania registra 396 decessi, stesso numero rispetto alla giornata di ieri, mentre i guariti sono 2.562 (+40). Il numero di persone sottoposte a tampone nella nostra regione è 61.547, +2.412 nel giro di 24 ore. Come scritto in un articolo di ieri sera, (CLICCA PER LEGGERE), la Campania è ultima in Italia per questo dato.

IL DATO NAZIONALE

Gli 875 nuovi positivi di oggi e i 69.179 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio al 1,26%. La percentuale aumento rispetto al record di ieri, ma resta comunque molto bassa.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultati positive 224.760 persone, con 2.94.859 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 70.187 (-1.883). I sono guariti 122.810, cioè 2.605 in più. I deceduti sono stati 153, dato che porta il totale a 31.763. Un numero così basso non si registrava dai primi giorni del contagio. Infatti, è il dato più basso di morti dall’8 marzo, giorno del lockdown.

Passiamo alle colonne gialle, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 10.400, -392 rispetto a ieri; 33 sono i posti letti liberati nelle Terapie Intensive. Dunque, si attestano a 775 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 59.012 positivi, 1.459 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati in Italia, cioè le persone sottoposte al tampone almeno una volta, sono stati 40.657, per un totale di 1.899.767.

Degli 875 tamponi positivi rilevati oggi, 399 provengono dalla regione Lombardia, il 45,6% del dato nazionale. Aggiungendo a questo dato anche il numero di nuovi positivi di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana, si arriva a 728 casi di contagio nelle sei regioni più colpite. Parliamo del 83,2% del dato nazionale.

LA TABELLA DI OGGI