CORONAVIRUS. CASERTA. Oculista deceduto, “non aveva altre patologie”

CASERTA – Non aveva altre patologie l’oculista Paolo Melenchi, ultima vittima di Covid registrata a Caserta. Lo ha spiegato il sindaco Carlo Mqrino: “Nonostante questo vedo ancora troppi giovani e non solo, che nel centro storico della città stazionano fuori alcuni locali, assembrandosi e senza mascherina. Ora non abbiamo altra scelta che essere duri e sanzionare questi atteggiamenti che ritengo da delinquenti e irresponsabili. Non permetterò che ci siano ulteriori morti per una banda di sconsiderati e di pochi inadeguati commercianti che non comprendono la gravità del momento”. A Caserta si contano ormai 569 casi di coronavirus.