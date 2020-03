CORONAVIRUS. C’è il primo morto in provincia di Caserta. 46enne positivo al test del tampone dopo il decesso

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si chiamava Giuseppe Buonaugurio il giovane trasportato d’urgenza la notte scorsa all’Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, a causa di febbre alta e grave crisi respiratoria. Purtroppo poco fa è giunto l’esito del tampone faringeo dal Cotugno di Napoli, che ha dato esito positivo.

Giuseppe era contagiato, ma come vuole la prassi, si dovrà attendere un ulteriore riscontro dall’Istituto Superiore della Sanità. Nel frattempo si sta cercando di risalire a tutte quelle persone che nei giorni scorsi, sono entrati in contatto con la vittima per escludere o confermare, ulteriori contagi da Covid-19.

Intanto tutto il presidio ospedaliero di Sessa Aurunca è stato chiuso.