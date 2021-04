CORONAVIRUS. Cluster in un supermercato, operai positivi. Contagiato anche un dipendente comunale: il sindaco chiude tutti gli uffici

PARETE – Disposta la chiusura degli uffici comunali di Parete, per oggi 2 aprile, per la sanificazione dei locali e la somministrazione di tamponi antigenici a tutto il personale. La decisione arriva dopo la positività di un dipendente comunale. A darne comunicazione è il primo cittadino, Gino Pellegrino anche la positività di alcuni dipendenti di un supermarket locale: “Purtroppo in questi giorni sono sempre più i positivi tra le persone impegnate nei servizi essenziali alla città – dice il primo cittadino -. Persone che fin dal primo lockdown, mentre la popolazione era chiusa in casa, continuava a lavorare per portare avanti il Paese. Oggi abbiamo avuto diversi positivi anche tra i dipendenti di un supermarket. Persone a cui è stato richiesto un grande sacrificio ma dimenticate nelle priorità al vaccino. A loro va la mia vicinanza, nella speranza che presto questi lavoratori in prima linea, nel pubblico e nel privato, possano ricevere il vaccino”.“