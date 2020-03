CORONAVIRUS. Come non detto. Arrivano i soliti dati folli della Regione Campania: solo tre ospedali e numeri totalmente insignificanti. Mancano 4 ospedali su 7

CASERTA – Eravamo stati troppo ottimisti nell’articolo pubblicato circa un’ora fa (CLICCA QUI PER LEGGERE). La Regione Campania non ci ha risparmiato nemmeno oggi il suo farneticante, sedicente report parziale legato alla mattina.

Come ieri, i dati sono solamente quelli del Cotugno di Napoli, del Ruggi e dell’ospedale di Aversa, che da qualche giorno è diventato luogo in cui vengono effettuati i tamponi. IN questi ospedali sono stati registrati 43 tamponi. Mancano l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, l’ospedale civile di Caserta, l’ospedale Moscati e i dati del policlinico

Se questo è un modo di comunicare le cose, siamo allo sbando completo. Ovviamente vengono riferiti i dati sui tamponi effettuati, ma non quelli dai quali si ha ottenuto effettivamente una risposta.

– Ospedale Cotugno: 294 tamponi esaminati di cui 24 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi: 59 tamponi esaminati di cui 12 risultati positivi;

– Moscati Aversa: 48 tamponi esaminati di cui 7 risultati positivi.

Totale positivi di oggi: 43

Totale tamponi di oggi: 401

Totale complessivo positivi Campania: 1242

Totale complessivo test: 8035