CORONAVIRUS. Controlli in Campania per la zona rossa. Multe e un arresto

REGIONALE – All’esterno dell’area portuale, durante tutto il fine settimana ha sorpreso in piena notte, in violazione del coprifuoco, piu’ di 40 persone provenienti dalle citta’ della provincia; dopo la segnalazione di alcuni passanti, e’ riuscito a trarre in salvo e a far trasportare in ospedale un uomo in mare in difficolta’ nelle acque del Molosiglio. Sanzioni anticovid anche a Portici, a Pomigliano d’Arco, a Caivano, ad Afragola e a Quarto, con decine di persone senza mascherina, sorpresi fuori dal comune di residenza o in strada durante il coprifuoco. A San Gennaro Vesuviano, multata la titolare di un centro sportivo e i partecipanti a una partita di calcetto.

A Caivano e a San Sebastiano al Vesuvio, sanzioni per i gestori e i clienti di due palestre che erano in funzione e aperte al pubblico nonostante i divieti. A Napoli nel rione Traiano del quartiere Fuorigrotta, nell’abitacolo di un’auto abbandonata in un cortile, trovate 27 cartucce calibro 22. Un bar del quartiere Secondigliano si faceva anche intermediazione nell’ambito delle scommesse sportive, e sono state sequestrate 2 apparecchiature telematiche illecitamente collegate alla rete, nonche’ circa 80 ricevute di gioco attestanti l’avvenuta attivita’ di scommessa.

Denunciato per esercizio abusivo e illecita organizzazione di pubbliche scommesse sportive il titolare dell’esercizio, un 29enne di Napoli. A Licola arrestato un 27enne originario di Aversa che aveva nascosto nell’intercapedine di un muro una borsetta contenente marijuana, hashish e cocaina gia’ confezionata in buste di cellophane, carta di alluminio e ovuli in plastica, per un totale di circa 50 grammi, mentre a Caivano sequestrati diversi grammi di cocaina nei confronti di 2 giovani. A Portici sono state identificate 82 persone, di cui 6 sanzionate per inosservanza delle norme anti Covid-19 e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.