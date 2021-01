CORONAVIRUS. DAY ONE, sono 338 gli operatori sanitari vaccinati. C’è anche un’ispettrice di CASAPULLA

AVERSA/MARCIANISE – Sono 338 i vaccinati in tutto il territorio del casertano nella prima giornata. Il day one del piano vaccinale stilato dall’Asl di Caserta ha richiamato nei cinque hub della provincia (Aversa, Marcianise, Maddaloni, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese) gli operatori sanitari della zona. In totale su, tutto il territorio casertano, si contano 18.109 operatori da vaccinare, più un migliaio nelle strutture residenziali per anziani. Il lavoro andrà avanti nei prossimi giorni: una volta completato si passerà alle altre categorie, come persone a rischio e forze dell’ordine. Nel Casertano, a Casapulla, la prima donna ad essere vaccinata è stata l’ispettrice dell’Asl Mina Razzano a cui è stato somministrato il primo dosaggio dal personale sanitario del presidio ospedaliero di Marcianise. La donna su Facebook ha così commentato l’evento: “31.12.2020. Questa sarà una data memorabile. Con oggi si conclude un anno da dimenticare, ma allo stesso tempo rappresenta per me un nuovo inizio. Credo nella scienza! Credo nella ricerca! Credo nella dedizione e nella competenza del mondo scientifico e oggi lo confermo con la vaccinazione! Un caloroso ringraziamento al personale sanitario tutto del presidio ospedaliero di Marcianise che, con gentilezza e competenza, è riuscito in piena efficienza ad assolvere il suo dovere”.