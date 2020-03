CORONAVIRUS. “Vietato passeggiare. Quarantena per chi gira in strada senza motivo.” Picco di contagi nelle prossime due settimane

REGIONALE – “Costringeremo alla quarantena chi gira in strada senza una ragione di necessità o emergenza“. A dichiararlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta del venerdì su LiraTv. Il governatore svela di essere pronto a preparare un’ordinanza in cui, tra le altre cose, c’è la quarantena obbligatoria per chi infrange il decreto. “E’ vietato passeggiare per strada senza una necessità, questo deve essere chiaro aggiunge, le comunicazioni in tal senso dal governo e dal ministero dell’Interno sono confuse. Inviteremo il governo a dare comunicazioni coerenti e serie” conclude.

“C’e’ una preoccupazione legata ai rientri dal Nord dei giorni scorsi. Ci sono 1850 persone, ora in isolamento, identificate o segnalate quanto c’e’ stato quello spostamento di massa. Sicuramente molti altri sono arrivati con mezzi propri e sono sfuggiti al controllo o non si sono auto segnalati. E’ una preoccupazione che abbiamo e ci aspettiamo un picco di contagi nelle prossime due settimane“. Cosi’ il governatore della CAMPANIA.

Secondo i dati diffusi dal presidente della Regione, le persone isolamento sono in totale 1709, 222 i casi di positivita’ al Covid-19, 14 in terapia intensiva.