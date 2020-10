CORONAVIRUS. Due adulti e due giovani positivi al tampone. Il sindaco Di Fruscio: “Tre appartengono alla stessa famiglia”

PIETRAMELARA – “Nel resoconto odierno della ASL mi vengono comunicati quattro ulteriori casi di positività al tampone dei quali: tre appartenenti allo stesso nucleo familiare – è il messaggio pubblicato poco fa dal sindaco di Pietramelara Pasquale Di Fruscio sul profilo ufficiale del Comune -. In particolare si tratta di due donne in età adulta e di due giovani, un maschio ed una femmina che al momento non presentano alcun sintomo. Il personale sanitario dell’ASL si è mosso prontamente per far fronte alla situazione, seguendo quanto previsto dal protocollo fermo il rispetto del diritto di privacy. Rinnovo il mio invito a Voi tutti a rispettare rigorosamente quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese le linee guida del Ministero della Salute, e le disposizioni Regionali per tutelare noi stessi e gli altri, con coscienza e rispetto.

In particolare si rinnova ancora l’invito con riguardo alle disposizioni che regolano il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e l’uso della mascherina.

Ricordo a tutti voi che coloro che mostrano sintomi influenzali o problemi respiratori devono contattare il proprio medico curante o l’ASL” – ha concluso il primo cittadino.