CORONAVIRUS. Due casi in paese. Il sindaco Porfidia: “Uno contagiato in vacanza, l’altro a lavoro”

RECALE – Due nuovi casi positivi al virus Covid, sono stati riscontrati nel comune di Recale. A renderlo noto con una nota, il primo cittadino Raffaele Porfidia, che qui di seguito pubblichiamo:

“Secondo quanto rappresentato dalla Competente Asl, si tratta, rispettivamente, di un caso relativo ad un ragazzo che è rientrato dalle vacanze e di un caso afferente un quarantenne che ha contratto il virus di cui trattasi per cause collegate alla propria attività lavorativa – si legge nella nota – Chiaramente si tratta di casi non collegati tra loro ed inoltre assolutamente indipendenti dal caso riscontrato in precedenza”.

I familiari e gli altri contatti stretti “sono stati identificati, messi in isolamento e sono altresì già stati sottoposti a tutte le procedure all’uopo richieste dal protocollo medico. Alla luce di quanto sopra, si invita la cittadinanza tutta alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni già fornite a livello ufficiale dalle Istituzioni e ampiamente diffuse da questa Amministrazione, richiamando la Medesima al più rigoroso rispetto del senso civico.

In particolare, si fa appello ai giovani, affinché facciano attenzione e non sottovalutino la portata attuale del virus, in quanto ciò determinerebbe il sorgere del rischio di mettere a repentaglio tutti noi, gli affetti più cari e di vanificare tutti gli sforzi fatti da questa Amministrazione Comunale e dai cittadini di Recale sul controllo del Covid”.