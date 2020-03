CORONAVIRUS. FALSA la notizia di un tampone positivo presso titolare BAR Dinamik sulla provinciale Aversa / Caivano

SANT’ARPINO – FALSA la notizia di un tampone positivo presso titolare BAR Dinamik sulla provinciale Aversa / Caivano. Smentisco categoricamente . Il Bar è igienicamente a norma, il caffè ottimo e nessuno ha fatto il tampone. Sono stato da loro a gustare il caffè, invito i pochi cittadini in giro a rispettare le distanze ma nel contempo a consumare presso i bar ed a spendere nei negozi locali anche per beni che non siamo farmaci ed alimenti per tenere economia in vita. Vi comunico inoltre che i lavori sulla voragine della provinciale continuano a pieno regime. A breve riapriremo la strada.

Il coronavirus non ha fermato i lavori!

Inoltre abbiamo regolarmente raccolto i rifiuti urbani e svuotato i contenitori dei farmaci usati dalle farmacie. Stiamo per chiudere convezione per raccolta oli vegetali usati.

Non ci fermiamo MAI!

Su nostra sollecitazione la ditta 2i rete gas ha provveduto a mettere in sicurezza la copertura dell’impianto gas metano nel parco Rodari di via Libertà.

Ho sentito il Prefetto di Caserta stamani ed a breve provvederemo a chiudere tutti gli uffici comunali al pubblico con ordinanza sindacale . Si potrà prendere appuntamento via telefono per le pratiche degli uffici comunali oppure inviare mail. Vi allego ordinanza con i numeri telefonici che potrete trovare scritti anche sul sito istituzionale comunale.

Evitate di uscire di casa e di venire al comune usate le mail e telefono Stiamo valutando infine come fare Sanificazione strade ed in che modo intervenire per ottenere il miglior risultato . Per domani conto di darvi comunicazione di tempi ed orari della disinfezione strade comunali. Abbiamo fatto richiesta di mascherine protettive alla protezione civile regionale e ci stiamo attivando con tutti i sindaci dell’agro Aversano.

RIPETO Non date credito a Notizie False , date credito solo alle mie comunicazioni ufficiali, rispettiamo le regole e seguite i miei aggiornamenti .

Sconfiggeremo il virus!

Vinceremo noi!



Il Sindaco

prof. Giuseppe Dell’Aversana