CORONAVIRUS. Febbricitante da qualche giorno, finisce in ospedale. “E’ positivo al Covid-19”

Lo ha reso noto il sindaco di San Cipriano d’Aversa

SAN CIPRIANO D’AVERSA – E’ arrivato l’esito del tampone su un cittadino di San Cipriano. E’ purtroppo positivo al covid-19. L’uomo era stato trasferito in ospedale qualche giorno fa. Si tratta del secondo caso in paese, dopo quello che ha provocato il decesso del primo contagiato, avvenuto domenica sera.

Ecco la nota del sindaco Vincenzo Caterino: “Mi è appena stato comunicato dall’ASL di un tampone positivo riguardante un nostro compaesano, parliamo della stessa persona che fu trasferita in ospedale poiché febbricitante qualche giorno fa, a lui va il nostro augurio di una pronta guarigione e di un rapido ritorno a casa, l’ASL mi ha inoltre confermato che per i familiari sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza.

In questa fase non possiamo permetterci assolutamente di commettere errori, dobbiamo adottare comportamenti responsabili e restare il più possibile in casa (che ad oggi è il più efficace protocollo di sicurezza), uscire davvero se è inevitabile, solo così riusciremo a contenere il virus e iniziare il nostro cammino verso il ritorno alla normalità.