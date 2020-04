CORONAVIRUS. GUARDA LE FOTO. PASQUETTA SPETTRALE. Le immagini della Reggia vuota e delle strade deserte e silenziose

Anche la zona dello shopping di Marcianise, luogo di ritrovo per migliaia di persone nei giorni di festa, vive un momento di isolamento, di quiete che mai si era provata prima

CASERTA – Per la giornata di Pasquetta sono aumentati esponenzialmente i controlli delle forze dell’ordine in tutto il territorio della provincia di Caserta. Al lavoro vigili urbani, militari dell’esercito italiano e Protezione Civile. Le infrazioni prevedono una sanzione minima di euro 400 se gli spostamenti dalle abitazioni avvengono a piedi, e di euro 533,33, se commesse con un veicolo. Per tali infrazioni, poi, viene comminato l’obbligo della permanenza domiciliare per 14 giorni con isolamento fiduciario.

Questa condizione nuova e diversa dalla vita di tutti i giorni, ha provocato una mutazione delle strade, delle città, rendendole violentemente calme. Basta guardare questa foto della reggia di Caserta, in questo particolare giorno sempre piena di turisti e comuni cittadini, oggi completamente svuotata, in un silenzio che appare spettrale. Anche la zona dello shopping di Marcianise, luogo di ritrovo per migliaia di persone nei giorni di festa, vive un momento di isolamento, di quiete che mai si era provata prima.