CORONAVIRUS. I dati dell’Unità di Crisi: in Campania, in 24 ore un deceduto e 44 guariti. IL RIPARTO PROVINCIA PER PROVINCIA

REGIONALE – Su 4.615 casi di Covid-19 registrati in Campania alle 23:59 di ieri, si segnalano 393 deceduti, uno piu’ di ieri, e 2345 guariti di cui 2022 totalmente guariti e 323 clinicamente guariti), 44 in piu’ nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione Campania. Il totale dei tamponi eseguiti da inizio emergenza e’ 121.253. Zero nuovi contagi rispetto a ieri nella provincia di Salerno, dove il numero di casi e’ pari a Salerno. Sono invece 2.541 i casi in provincia di Napoli, 967 nel capoluogo partenopeo e 1.574 nell’area metropolitana, 504 ad Avellino, 432 a Caserta, e 192 a Benevento. Per 279 tamponi positivi sono in corso le verifiche delle Asl.