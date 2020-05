CORONAVIRUS. Ieri in Campania zero decessi e 61 guariti in un giorno. IL RIPARTO DEI POSITIVI PROVINCIA PER PROVINCIA

REGIONALE – Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania nella giornata di ieri, domenica 24 maggio. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza resta così 405. Sono 3.137 i guariti (+61 rispetto a sabato 23 maggio), di cui 2.980 (+76) totalmente guariti e 157 (-15) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 4.755 casi positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza: in provincia di Napoli 2.591 (+2), di cui 982 (+1) a Napoli città e 1.609 (+1) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 680 (+1); in provincia di Avellino 539 (+2); in provincia di Caserta 454 (+1); in provincia di Benevento 204 (nessun nuovo caso). Sono 287 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.