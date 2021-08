REGIONALE – Sono 431, in Campania, i casi positivi al Covid su 15.652 test effettuati. Il tasso di incidenza e’ leggermente in calo: ieri era pari al 3,31%, oggi e’ 2,75%. Calano anche i decessi, un solo paziente morto (ieri erano state registrate tre vittime). In merito alla situazione negli ospedali, nelle terapie intensive sono 19 i posti letto occupati (-1); in degenza sono invece 358 (+6).