CORONAVIRUS. In Terra di Lavoro preoccupano gli attuali positivi che non sono ancora guariti

CASERTA – Trentacinque positivi in piu’ rispetto ieri con un decesso a Castel Volturno (un 64enne ricoverato da tempo al Cotugno per altre patologie), che porta il totale nel Casertano a 49 morti da Covid da inizio pandemia. E’ il dato giornaliero reso noto dall’Asl di Caserta, che conferma il trend in continua crescita dei contagi da Coronavirus: da inizio pandemia sono 1674 (ieri erano 1639), dato complessivo che comprende anche i deceduti (49) e i guariti (928), ma il numero che realmente preoccupa e’ quello degli attuali positivi, ovvero di persone che hanno scoperto di aver contratto il virus nelle ultime settimane e che non sono ancora guarite: ad oggi sono 697, mentre i guariti del giorno sono 19. Altro dato che viene visto con apprensione e’ quello dei 35 casi in piu’ di ieri, perche’ rappresenta una percentuale di quasi il 5% rispetto ai tamponi effettuati, 757. Diminuiscono le persone in quarantena per aver avuto contatti con soggetti positivi: sono 948, 54 in meno di ieri, quando erano 1002.