SAN NICOLA LA STRADA – Non si ferma l’ondata covid nelle scuole. Domani, 10 febbraio, sono sospese le attività didattiche in presenza nei plessi primaria e scuola dell’infanzia “N. Green”, e nella secondaria di primo grado “G. Mazzini” a San Nicola La Strada. Si procederà alla sanificazione dei locali mentre per gli allievi è disposta la didattica a distanza.