CASERTA (g.v.) – Sono motivi di sicurezza sanitaria, a causa della pandiemia da coronavirus, i motivi per cui un centinaio di soldati casertani in missione internazionale in Kosovo, non possono ancora rientrare in Italia. Le direttive emanate a causa dell’emergenza covid li tiene lì dal mese di febbraio. In questi mesi, non è stato permesso avere nessuna licenza.