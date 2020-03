CORONAVIRUS. La paura del contagio rischia di bloccare il matrimonio dopo il contatto con la 24enne di CASERTA

CASERTA – Come un novello Don Rodrigo, il contagio da Coronavirus sta creando non poche difficoltà alla celebrazione dei matrimoni, dopo l’esplosione dei casi nel nord Italia. Dopo la storia dei due giovani di Caserta che vivono da luglio a Codogno sono stati costretti a rinviare le nozze programmate per sabato 22 febbraio proprio nella cittadina lombarda focolaio del coronavirus (QUI I DETTAGLI), altre nozze rischiano di finire allo stesso modo.

I cugini della 24enne di Caserta, zona San Clemente, tornata da un week end a Milano, hanno incontrato la giovane per un saluto prima del lieto evento. Un contatto di poche ore che, però, ha provocato l’inevitabile quarantena e un rallentamento immediato delle nozze, che rischiano, a questo punto, di saltare.