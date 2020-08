PARETE – Con un post su Facebook, il sindaco di Parete ha ufficializzato 3 nuovi casi di contagio di coronavirus per la città dell’agro Aversano. Come leggerete nella testo in basso, si tratta di giovani di rientro dalla Sardegna. Sono 5 i casi di contagio Attuali Nella Città Di Parete.

LA NOTA: