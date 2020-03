CORONAVIRUS. L’appello di Marilena Natale: “Manca il sangue per i piccoli pazienti, serve l’aiuto di tutti”

CASERTA (red.cro.) – Continua senza sosta il lavoro di medici e volontariato per combattere questa piaga del contagio da covid-19. Tra queste figure ci piace sottolineare il lavoro della collega Marilena Natale, impegnata nel sociale da anni, ancor di più dopo quello che sta accadendo dall’inizio di febbraio. Questa volta la giornalista casertana mette in risalto le carenze che attualmente ci sono nel “sistema sangue”, cioè per quanto riguarda le donazioni di liquido ematico, necessarie a migliaia di pazienti.

L’APPELLO DI MARILENA NATALE:

Abbiamo tutti paura di ammalarci. E allora pensiamo a chi è già malato e lotta per la vita e necessita di sangue e emoderivati per continuare a curarsi.

Bisogna capire che il sistema sangue è sicuro e le donazioni non devono fermarsi. Coloro che sono in buono stato di salute e hanno tra i 18 e i 65 anni (basta anche un raffreddore per impedire la donazione) continuino a donare, nel rispetto di tutte le direttive di sicurezza già vigenti da anni



La paura non può fermare anche questo gesto d amore infinitoI nostri bambini vi aspettano tutti i giorni dalle 8,00 alle 11,30 dal lunedì al sabato in via Posillipo 226 al secondo piano. Per info 081 2205469