CORONAVIRUS. Scuole chiuse per disinfestazione straordinaria. QUESTE LE DATE DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA

CASERTA (red.cro.) – Da qualche ora è stato reso noto il calendario trattamento straordinario di Disinfezione delle scuole di competenza territoriale dell’A.S.L. Caserta. Questa è una di quelle misure di prevenzione messe in atto per evitare che un eventuale contagio da coronavirus, che ha colpito solo poche persone, possa allargarsi a macchia d’olio.

Queste qui sotto, infatti, sono le date di disinfezione straordinaria per tutte le scuole dei seguenti comuni.

DISINFEZIONE SCUOLE Comuni Date intervento:

Caserta 28/02/2020 Casagiove 29/02/2020 Castel Morrone 29/02/2020