REGIONALE – “La Campania è la regione che sta facendo meno controlli e meno tamponi in tutta Italia. Mi rifiuto di pensare che siano gli ultimi in Italia in relazione alla popolazione”. E’ quanto dichiarato da Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso di una sua diretta facebook, nella quale ha espresso dubbi sui dati regionali relativi all’epidemia di coronavirus.