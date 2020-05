CASERTA – E’ stato registrato dall’asl di Caserta un decesso nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta. E’ morto infatti un paziente affetto da coronavirus. In totale, dall’inizio dell’emergenza sono 43 i morti accertati in Terra di Lavoro.

In provincia sono guarite altre 6 persone. Registrato anche un aumento delle persone in auto isolamento: sono 3.759, di cui 954 provenienti da fuori regione.