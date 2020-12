SUCCIVO – E’ morto a causa del coronavirus Antonio Oliva, 67 anni, sagrestano della chiesta della Trasfigurazione a Succivo. Era ricoverato nell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Domani la salma arriverà direttamente al cimitero per la benedizione, alle ore 15. Oliva era molto conosciuto in paese proprio per il suo impegno in parrocchia.