CORONAVIRUS. Nuovo caso in paese. I positivi sono ora 45. “Molte persone in giro questo pomeriggio”

ARIENZO – Ecco l’ultimo aggiornamento del sindaco di Arienzo Giuseppe Guida, che ha fatto il punto della situazione coronavirus in paese: “Si registra un (1) nuovo caso nella nostra città. 𝗦𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗼 𝘀𝗲𝗶 (𝟲) 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶. Attualmente, i positivi ad Arienzo sono 45.

La curva è ancora in calo e il totale è sceso al di sotto dei 50. I dati ci confortano, ma,come ripetuto più volte, siamo prossimi alle Festività natalizie e, in questo momento, occorre essere particolarmente prudenti. Già nel pomeriggio abbiamo notato un numero più alto di persone in giro ed è per questo che vogliamo ribadire l’importanza di rispettare le restrizioni e di mantenere comportamenti corretti nell’interesse di tutti. Non possiamo permettere che i contagi tornino a salire dopo gli sforzi collettivi delle ultime settimane.”