CORONAVIRUS. Nuovo caso in paese ufficializzato dall’asl

TRENTOLA DUCENTA – Un nuovo caso di Coronavirus è presente a Trentola Ducenta. A darne notizia ufficiale è il commissario straordinario Andrea Contadori dalla sua pagina facebook:” Come si temeva, non potevamo illuderci di esserci lasciati completamente alle spalle il contagio da coronavirus. E, infatti, stamane è arrivata dall’ASL la notizia di un nuovo caso a Trentola Ducenta. Anche questa volta si tratta di una persona che lavora fuori provincia. Come sempre in questi casi, vengono eseguiti accertamenti sui famigliari conviventi. Continuiamo a mantenere le distanze interpersonali e le norme igieniche che già conosciamo.”