CAPRIATI AL VOLTURNO – C’è un nuovo contagio da Covid a Capriati al Volturno. Si tratta di una donna di mezza età risultata positiva al tampone. E’ una dipendente Asl che lavora in una struttura dell’azienda sanitaria a Piedimonte Matese. La donna si trova con i familiari in isolamento presso la propria abitazione. E’ intanto scattata l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti avuti dalla donna negli ultimi giorni.