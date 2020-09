SUCCIVO – Nuovo caso di contagio da Covid a Succivo. Si tratta del terzo caso registrato in soli due giorni. A darne notizia il sindaco Gianni Colella: ” Ad oggi son 4 i concittadini contagiati. Monitorati dall’Asl e dal medico di base, sono in buone condizioni di salute e sono quotidianamente in contatto telefonico con me”