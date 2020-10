CORONAVIRUS. Nuovo positivo in paese: si tratta di una donna ucraina in visita ai parenti

CAIAZZO – Positiva ala Covid una donna ucraina in visita ai propri parenti. A comunicarlo alla cittadinanza è il sindaco Stefano Giaquinto :

La persona positiva trattasi di una signora Ucraina giunta a Caiazzo in visita ai propri parenti residenti in zona rurale di Caiazzo. Gli stessi sono stati posti in quarantena obbligatoria in attesa di tampone.”